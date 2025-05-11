Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi
Beşiktaş'ta yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemi tamamlandı.
Serdal Adalı, toplam 30 sandığın 18'inde rakibi Gürkan Aksoy'a büyük fark attı.
Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi:
Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam