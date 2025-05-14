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Gaziantep'te dostluk rüzgarları! Dev final öncesi sarı kırmızı ile bordo mavi birleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 15:09 Güncelleme: 14.05.2025 15:13
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Gaziantep’te dostluk rüzgarları! Dev final öncesi sarı kırmızı ile bordo mavi birleşti

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep'te heyecan yükseliyor. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları stada akın ederken, hem iddialı söylemler hem de dostane mesajlar öne çıktı. İşte detaylar...

63. Ziraat Türkiye Kupası, Gaziantep'te sahibini bulacak. Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

Maç öncesi taraftarlar stadyum çevresinde toplanmaya başladı (İHA)Maç öncesi taraftarlar stadyum çevresinde toplanmaya başladı (İHA)

TARAFTARLAR TOPLANMAYA BAŞLADI

Maça saatler kala iki takımın taraftarları stada gelmeye başladı. Stat çevresinde bulunan etkinlik alanlarında vakit geçiren taraftarlar, zaman zaman tezahüratlar ve sloganlarla takımlarına destek verdi. Bazı taraftarlar ise iddialı açıklamalarda bulunarak kupayı kazanacaklarını söyledi. Taraftarların bazılarının dostluk mesajları ise dikkat çekti.

Minik Galatasaraylı taraftarlar da takımlarına tam destek veriyor (İHA)Minik Galatasaraylı taraftarlar da takımlarına tam destek veriyor (İHA)

"KUPAYI ALIP EVE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Trabzonspor taraftarı Özgür Kandil, "Maça Trabzon'dan geldik. İyi olan kazansın diyoruz. Umarım iyi olan biz oluruz ve maçı kazanırız. Galatasaray'ın bu sefer şansı yok. Kupayı alıp eve dönmek istiyoruz" dedi.

GALATASARAY VE TRABZONSPORLU AİLEDEN DOSTLUK MESAJI

Maça Trabzonspor taraftarı olan eşi ve çocukları ile gelen Galatasaray taraftarı Hüseyin Korkmaz, "Ortam çok güzel, dostluk ve kardeşlik var. Gördüğünüz gibi eşim ve çocuklarım Trabzonspor taraftarı. 3'e 1 gibi bir durum var. İnşallah maçı da 3-1 Galatasaray alır" derken, Trabzonspor taraftarı eşi Sedanur Korkmaz ise, "Eşim Galatasaraylı ama ben Trabzonsporluyum. Takımımı burada görmek çok güzel ve çok duygulandırıcı. Bugün de dostluk kazansın diyorum" ifadelerini kullandı.

Bir Galatasaray taraftarı yüzünü bordo maviye boyadı (İHA)Bir Galatasaray taraftarı yüzünü bordo maviye boyadı (İHA)

HER İKİ TARAFA DA DESTEK

Yüzünü bordo-maviye boyayan Galatasaray taraftarı Zeynep Kaya da, "Kalbim Galatasaray kazansın diyor ama Trabzon'u da seviyorum. O yüzden Trabzonspor da kazanırsa sevinirim" şeklinde konuştu.

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Gaziantep’te dostluk rüzgarları! Dev final öncesi sarı kırmızı ile bordo mavi birleşti Gaziantep’te dostluk rüzgarları! Dev final öncesi sarı kırmızı ile bordo mavi birleşti Gaziantep’te dostluk rüzgarları! Dev final öncesi sarı kırmızı ile bordo mavi birleşti
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