Gaziantep'te dostluk rüzgarları! Dev final öncesi sarı kırmızı ile bordo mavi birleşti
Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep'te heyecan yükseliyor. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları stada akın ederken, hem iddialı söylemler hem de dostane mesajlar öne çıktı. İşte detaylar...
63. Ziraat Türkiye Kupası, Gaziantep'te sahibini bulacak. Trabzonspor ile Galatasaray, bugün saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.
TARAFTARLAR TOPLANMAYA BAŞLADI
Maça saatler kala iki takımın taraftarları stada gelmeye başladı. Stat çevresinde bulunan etkinlik alanlarında vakit geçiren taraftarlar, zaman zaman tezahüratlar ve sloganlarla takımlarına destek verdi. Bazı taraftarlar ise iddialı açıklamalarda bulunarak kupayı kazanacaklarını söyledi. Taraftarların bazılarının dostluk mesajları ise dikkat çekti.
"KUPAYI ALIP EVE DÖNMEK İSTİYORUZ"
Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Trabzonspor taraftarı Özgür Kandil, "Maça Trabzon'dan geldik. İyi olan kazansın diyoruz. Umarım iyi olan biz oluruz ve maçı kazanırız. Galatasaray'ın bu sefer şansı yok. Kupayı alıp eve dönmek istiyoruz" dedi.
GALATASARAY VE TRABZONSPORLU AİLEDEN DOSTLUK MESAJI
Maça Trabzonspor taraftarı olan eşi ve çocukları ile gelen Galatasaray taraftarı Hüseyin Korkmaz, "Ortam çok güzel, dostluk ve kardeşlik var. Gördüğünüz gibi eşim ve çocuklarım Trabzonspor taraftarı. 3'e 1 gibi bir durum var. İnşallah maçı da 3-1 Galatasaray alır" derken, Trabzonspor taraftarı eşi Sedanur Korkmaz ise, "Eşim Galatasaraylı ama ben Trabzonsporluyum. Takımımı burada görmek çok güzel ve çok duygulandırıcı. Bugün de dostluk kazansın diyorum" ifadelerini kullandı.
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