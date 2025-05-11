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Milli karateci Ömer Özer'den büyük başarı: Altın madalyanın sahibi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.05.2025 05:23
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Milli karateci Ömer Özer’den büyük başarı: Altın madalyanın sahibi oldu

Milli karateci Ömer Abdurrahim Özer, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Erivan'da 48 ülkeden 463 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Ömer Abdurrahim Özer, kumite 67 kilo finalinde Rus karateci Iurik Norayrovich Ogannisian ile karşılaştı.

Final müsabakasında rakibini 2-1 yenmeyi başaran Ömer Abdurrahim Özer, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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Milli karateci Ömer Özer’den büyük başarı: Altın madalyanın sahibi oldu Milli karateci Ömer Özer’den büyük başarı: Altın madalyanın sahibi oldu Milli karateci Ömer Özer’den büyük başarı: Altın madalyanın sahibi oldu
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