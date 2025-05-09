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MHK'dan VAR kararı! Yerli hakemler geri dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 21:11
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MHK’dan VAR kararı! Yerli hakemler geri dönüyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 20. haftasından bu yana uygulanan yabancı VAR kararında değişikliğe gitti. MHK, 35. hafta itibarıyla yeniden yerli hakemlerin de VAR olarak görevlendirileceğini söyledi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), yabancı VAR uygulamasındaki düzenlemeleri duyurdu.

İŞTE MHK'NIN AÇIKLAMASI
"Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla tüm müsabakalarda uygulanmaya başlanan yabancı VAR görevlendirmelerine ek olarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.

Operasyonel gereklilikler doğrultusunda; Trendyol Süper Lig'de 35. haftadan itibaren yabancı VAR'larla birlikte, TFF Üst Klasman Hakemleri ve VAR kadrosu da VAR olarak görevlendirilebilecektir."

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MHK’dan VAR kararı! Yerli hakemler geri dönüyor MHK’dan VAR kararı! Yerli hakemler geri dönüyor MHK’dan VAR kararı! Yerli hakemler geri dönüyor
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