PSG’den İngiliz ekiplerine darbe! Hepsini eledi finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Paris Saint-Germain (PSG), bu sezon İngiliz ekipleri karşısında sergilediği etkili performansla bu başarıya ulaştı.



Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde eşleştiği İngiliz temsilcisi Arsenal'i 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 2-1 yenen PSG, finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.



Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.



"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.