PSG'den İngiliz ekiplerine darbe! Hepsini eledi finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün (7 Mayıs 2025) oynanan maçta PSG, Arsenal engelini geçerek finale yükseldi. Fransız devi finale çıkana kadar Arsenal'le birlikte 3 İngiliz ekibini daha eledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Paris Saint-Germain (PSG), bu sezon İngiliz ekipleri karşısında sergilediği etkili performansla bu başarıya ulaştı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde eşleştiği İngiliz temsilcisi Arsenal'i 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 2-1 yenen PSG, finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.
Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.
"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.
İNGİLİZ EKİPLERİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yolunda İngiliz ekipleri karşısındaki etkili performansıyla dikkati çekti.
Lig aşamasında Manchester City'yi yenen Luis Enrique yönetimindeki Fransız ekibi, son 16 turunda Liverpool, çeyrek finalde Aston Villa, yarı finalde Arsenal'ı geçerek adını finale yazdırdı.
PSG'nin final yolunda 4 İngiliz ekibiyle oynadığı maçların sonuçları şöyle:
Lig aşaması: PSG-Manchester City: 4-2
Son 16 turu: PSG-Liverpool: 0-1, Liverpool-PSG: 0-1 (PSG, penaltılarla 4-1 kazandı)
Çeyrek final: PSG-Aston Villa: 3-1, Aston Villa-PSG: 3-2
Yarı Final: Arsenal-PSG: 0-1, PSG-Aston Villa: 2-1
INTER, LİG AŞAMASINDAN SONRA İNGİLİZ EKİPLERİYLE KARŞILAŞMADI
Finale çıkan diğer ekip Inter ise lig aşamasından sonra İngiliz takımları ile karşılaşmadı.
Lig aşamasında 2 İngiliz temsilcisiyle karşılaşan Inter, deplasmanda Manchester City ile golsüz berabere kaldı, konuk ettiği Arsenal'ı ise 1-0 mağlup etti.
İtalyan ekibinin lig aşamasından sonra elediği Hollanda, Almanya ve İspanya takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:
Son 16 turu: Feyenoord-Inter: 0-2, Inter-Feyenoord: 2-1
Çeyrek final: Bayern Münih-Inter: 1-2, Inter-Bayern Münih: 2-2
Yarı final: Barcelona-Inter: 3-3, Inter-Barcelona: 4-3
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