Fırtına istediğini alamadı! Trabzonspor Kasımpaşa ile berabere kaldı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Bordo mavili ekip Kasımpaşa ile 1-1 kaldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetti. Mücadele beIN Sports 1'den ekranlara geldi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
(İlk yarı)
7. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Taha, meşin yuvarlağı direk dibinden son anda çeldi.
11. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Yasin'in kale alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağı kaleci Taha üstten kornere çeldi.
19. dakikada Aytaç'ın ceza yayı üzeri sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Batagov'a da çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Hajradinovic'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ben Ouanes, kalesini terk eden Taha ile karşı karşıya kaldı ve sol tarafta daha müsait olan Aytaç'a çıkardı. Bu oyuncunun yayın gerisinden vuruşunda savunmada Mustafa Eskihellaç kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
(İkinci yarı)
47. dakikada uzun pasta sol tarafta topla buluşan Nwakaeme, Espinoza'yı çalımladıktan sonra pasını ortaya çıkardı. Ceza yayının gerisinde topu kontrol eden Sikan'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, sol köşeden filelerle buluştu. 1-1
56. dakikada Hajradinovic'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fall'ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
63. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aytaç'ın vuruşunda kaleci Taha, uzak köşeye yönelen topu çeldi. Pozisyonun devamında Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada Cham'ın kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu Banza tamamladı ve topu ağlara gönderdi.
90+1. dakikada hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Ligde oynadığı 31 karşılaşmada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 45 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, kazanarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Andreas, Jhon, Kamil, Yasin, Kevin, Cafu, Fall, Haris, Aytaç, Morta, Nuno
Trabzonspor: Taha, Arif, Batagov, Okay, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor.
KARADENİZ EKİBİ 4'TE 4 PEŞİNDE!
Ligin 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0, 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, 33. haftasında da Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 maçtan 9 puan çıkaran bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenerek 117 hafta sonra art arda 4 maç kazanmayı hedefliyor.
Karadeniz ekibinde Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan ise kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, maçta forma giyip kart görmeleri halinde gelecek hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayacak.
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