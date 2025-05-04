04 Mayıs 2025, Pazar
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Kasımpaşa Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.05.2025 11:01
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Kasımpaşa Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın (5 Mayıs Pazar) Trabzonspor'u konuk edecek. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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