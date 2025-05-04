Arda Güler İspanya’yı salladı! Real Madrid formasıyla 1 gol 1 asist

Arda Güler İspanya'da gollerine devam ediyor (AA)

Ev sahibi ekip, 39. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Real Madrid, ikinci yarının 48. dakikasında Arda'nın asistinde Mbappe farkı 3'e çıkardı. Konuk takım daha sonra 69. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada da Williot Swedberg'in attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.

MADRID BARCELONA'YI TAKİP EDİYOR

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Carlo Ancelotti'nin öğrencileri sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Real Madrid, bu sonuçla puanını 75'e çıkararak, şampiyonluk yarışında Barcelona'yı takibini sürdürdü. Celta Vigo ise 46 puan 7. sırada kaldı.