Arda Güler İspanya'yı salladı! Real Madrid formasıyla 1 gol 1 asist
Real Madrid, La Liga’nın 34. haftasında evinde oynadığı Celta Vigo’yu 3-2'lik skorla mağlup etti. Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, 11’de başladığı maçta 83 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. İşte detaylar...
La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Celta Vigo karşı karşıya geldi. Madrid, 33. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 39. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Real Madrid, ikinci yarının 48. dakikasında Arda'nın asistinde Mbappe farkı 3'e çıkardı. Konuk takım daha sonra 69. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada da Williot Swedberg'in attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi.
MADRID BARCELONA'YI TAKİP EDİYOR
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Carlo Ancelotti'nin öğrencileri sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Real Madrid, bu sonuçla puanını 75'e çıkararak, şampiyonluk yarışında Barcelona'yı takibini sürdürdü. Celta Vigo ise 46 puan 7. sırada kaldı.
ARDA GÜLER, BU SEZONKİ 5. GOLÜNÜ ATTI
Milli futbolcu Arda Güler 11'de başladığı karşılaşmada 83. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Arda, bu maçla birlikte ligde üst üste 2, toplamda 3. golünü kaydetti. İspanya Kral Kupası'nda da 2 golü bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı.
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