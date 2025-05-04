Arda El Clasico’da 11’de olacak! Ancelotti’den milli yıldıza müjde

LaLiga'nın 34. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu 3-2 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler birer gol ve asist yaptı. İspanyol devi puanını 75 yaptı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ancelotti açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler, çok kaliteli bir oyuncu. Çok çalışıyor ve hiçbir zaman öz güvenini kaybetmedi. Eylül ayından bu yana çok gelişti ve değişti. Arda Güler, Barcelona maçında kesinlikle oynayabilir. İlk 11'de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet edecek."