Ryan Babel futbola geri döndü: İşte yeni takımı

Ajax, Liverpool, Beşiktaş ve Galatasaray gibi dev kulüplerin formasını giyen Ryan Babel, futbolu bıraktıktan aylar sonra yeniden sahalara dönüyor. 38 yaşındaki eski Hollandalı milli oyuncu, Kings League France'ta mücadele eden Panam All Starz takımına transfer oldu.

EN SON EYÜPSPOR'DA FORMA GİYDİ

Kasım 2024'te profesyonel futbol kariyerine son veren Babel, son olarak Eyüpspor'da forma giymişti. Kariyerinde 69 kez Hollanda Milli Takımı formasını giyen ve 10 gol atan deneyimli futbolcu, 2010 Dünya Kupası'nda final oynayan kadroda da yer almıştı. Ancak Güney Afrika'daki turnuvada süre alamamıştı.