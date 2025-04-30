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UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 09:25
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UEFA Konferans Ligi’nde yarı final heyecanı

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak. Djurgarden-Chelsea ve Real Betis-Fiorentina eşleşmelerinde ilk maçlar yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı final ilk maçlarında İsveç temsilcisi Djurgarden İngiltere ekibi Chelsea'yi, İspanya takımı Real Betis ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

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UEFA Konferans Ligi’nde yarı final heyecanı UEFA Konferans Ligi’nde yarı final heyecanı UEFA Konferans Ligi’nde yarı final heyecanı
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