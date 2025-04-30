30 Nisan 2025, Çarşamba
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte o isim...

Giriş: 30.04.2025 17:32 Güncelleme: 30.04.2025 17:44
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte o isim...

Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Derbi maçta Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte o isim... Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte o isim... Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte o isim...
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