Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! İşte o isim...
Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de 34. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Derbi maçta Fenerbahçe - Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.
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