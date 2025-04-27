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Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.04.2025 19:14 Güncelleme: 27.04.2025 19:24
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Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de şampiyon oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde sarı-kırmızılılar, Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi.

Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 49-41 üstün tamamlayan Galatasaray Fuzul, parkeden 64-57 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Avrupa Kupası 1 şampiyonu olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı
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