Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de şampiyon oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde sarı-kırmızılılar, Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi.
Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği 49-41 üstün tamamlayan Galatasaray Fuzul, parkeden 64-57 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Avrupa Kupası 1 şampiyonu olan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IWBF EuroCup 1 Şampiyonu Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızı, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Sadece yüzde 1'lik bir kesim bu gizli 44'ü bulabiliyor
- A101 aktüel kataloğu yayında | 1 Mayıs'ta ürünler tek tek indirime girdi: 9 KG Çamaşır Makinesi 12.999 TL...
- İstanbul'da yarın okul var mı yok mu? 28 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde?
- Temel Eğitim Antrenörlük sınav sonuç tarihi 2025 | Anadolu Üniversitesi Antrenörlük sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Nisan ayı enflasyon verisi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?
- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman, nerede başlayıp bitecek? 2025 60. Türkiye Bisiklet Turu Güzergahı
- Bursluluk sınavı A-B-C-D KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | 2025 İOKBS sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı?
- LGS 2025 sınav takvimi | LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? Giriş belgesi erişem açıldı mı?
- 14.469 TL ve üstü maaş alana ilave ödeme geliyor! Dilekçesini veren 4C, SSK, BAĞ-KUR emeklisine tablo oluştu
- İOKBS 2025: Bursluluk sınavı kaç netle kazanılır? 5-11. sınıf puan hesaplama formülü
- Bursluluk sınavına uçlu kalem ile girilir mi, tek oturum mu? Sınavda yanımızda neler olmalı?
- TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 27 NİSAN 2025 | İstanbul'da hangi yollar saat kaça kadar kapalı? Yenikapı-Galata-Sirkeci...