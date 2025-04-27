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Galatasaray Avrupa şampiyonu! Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol için gurur günü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.04.2025 16:11 Güncelleme: 27.04.2025 16:16
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Galatasaray Avrupa şampiyonu! Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol için gurur günü

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de şampiyonluğa ulaştı. İtalya'nın Sassari kentinde düzenlenen finalde Les Aigles du Velay'i 64-57 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Pala Serradimigni'de oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'de şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde sarı-kırmızılılar, Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi.

Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyreği 49-41 üstün tamamlayan Galatasaray Fuzul, parkeden 64-57 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.

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Galatasaray Avrupa şampiyonu! Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol için gurur günü Galatasaray Avrupa şampiyonu! Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol için gurur günü Galatasaray Avrupa şampiyonu! Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol için gurur günü

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