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Eskişehirspor'dan tarihi taraftar rekoru!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.04.2025 18:16
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Eskişehirspor’dan tarihi taraftar rekoru!

Eskişehirspor, Akşehirspor ile oynadığı maçta 33 bin 247 taraftarıyla Bölgesel Amatör Lig (BAL) taraftar rekorunu bir kez daha kırdı.

BAL'da mücadele eden Eskişehirspor, Yeni Atatürk Stadyumu'nda Akşehirspor'u konuk etti.

Siyah-kırmızılı ekip için büyük önem taşıyan maça taraftar adeta akın etti.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Müsabaka tarihinden önce tüm biletler tükenirken, 33 bin 247 Eskişehirspor taraftarı tribünleri hınca hınç doldurdu.

Tarihi karşılaşmada Bölgesel Amatör Lig taraftar rekoru yeniden kırıldı.

Eskişehirspor daha önce 15 Aralık 2024'te Manavgat Belediyespor maçında 30 bin 358 taraftarla elde ettiği kendi rekorunu geride bıraktı.

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Eskişehirspor’dan tarihi taraftar rekoru! Eskişehirspor’dan tarihi taraftar rekoru! Eskişehirspor’dan tarihi taraftar rekoru!

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