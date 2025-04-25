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Merakla bekleniyordu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı yer belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 18:59 Güncelleme: 25.04.2025 19:06
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Merakla bekleniyordu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı yer belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

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