24 Nisan 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri 1. Lig'de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

1. Lig'de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.04.2025 11:40
ABONE OL
1. Lig’de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte maçların programı ve yönetecek hakemler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Nisan Pazar:

16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk

16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK: Gürcan Hasova

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Olcar

16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK: Alpaslan Şen

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1. Lig’de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu 1. Lig’de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu 1. Lig’de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör