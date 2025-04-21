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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!

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Giriş: 21.04.2025 13:06 Güncelleme: 21.04.2025 13:07
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Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Konyaspor - Galatasaray: Buğra Taşkınsoy

Trabzonspor - Göztepe: Cihan Aydın

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Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda hakemler belli oldu!
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