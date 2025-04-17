Türkiye'deki profesyonel liglerde takım sayıları değişiyor! TFF duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerdeki takım sayılarının değişeceğini duyurdu. Buna göre 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 18 takım mücadele edecek. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerdeki takım sayılarının değişeceğini duyurdu.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiş; toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alınmıştır.
Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştır. 2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştır.
2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır.
Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, aşağıdaki görselde sezonlara göre belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mevduat hesaplarına faiz eklentisi yapıldı! 1 Milyon TL'nin bir aylık getiri tablosu hesaplandı
- Uğurlu auralarıyla çevresindekileri etkiliyor! Şans yıldızı bu burçların üzerinde parlıyor
- Resmen altın değerinde: Fiyatını duyan tarlasına koşuyor! Soğan salatalığı bırakıp bunu ekiyor
- Sahte çay tehlikesi! 10 dakikada çayınızın sahte olup olmadığını bu yöntemle öğrenebilirsiniz!
- Wi-Fi kullanıcıları dikkat! Bu bilgiyi sakın girmeyin, akıl almaz dolandırıcılık!
- Çamaşır makinesinde küf sorununa doğal ve etkili çözüm: İki malzemeyle tertemiz kapaklar
- 0 faizli kredi kampanyası! 75.000 TL hemen hesabınızda!
- Küflere veda edin! İşte çamaşır suyuna gerek kalmadan küfü yok eden 3 doğal yöntem!
- FED faiz toplantısı ne zaman, hangi tarihte? ABD Merkez Bankası faiz toplantı takvimi 2025
- Etkili ve kolay zayıflama yöntemi: 4:3 metodu! Şipşak kilo verdiriyor
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuç ekranı
- Starter Pack nedir, ne anlama geliyor? ChatGPT ile Starter Pack nasıl yapılır? İşte yazmanız gereken komut...