Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:



Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen



19 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün



20 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır



21 Nisan Pazartesi:

20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN