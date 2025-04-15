Veliefendi Hipodromu'nda yarış sezonu başlıyor! 99. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?
Türkiye yarışçılığının en üst seviyesi olan Gazi Koşusu'nun da yapıldığı Veliefendi Hipodromu'nda yeni sezon yarın yapılacak yarışlarla başlayacak. Veliefendi'deki yarış şöleni toplam 93 gün sürecek. Bu yıl 99'uncu kez düzenlenecek Gazi Koşusu ise 29 Haziran'da yapılacak.
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda şampiyonların belli olacağı İlkbahar - Yaz yarış sezonu yarın günü başlıyor. Gazi Koşusu'nun da 99'uncu kez gerçekleşeceği, 93 yarış gününü kapsayan İlkbahar - Yaz yarış sezonu, ilk kez koşacak taylar ve Gazi adaylarının boy göstereceği mücadelelere sahne olacak. Yarın Veliefendi Hipodromu'nda 10 koşulu programda ilk yarış saat 13.30'da yapılacak.
Sonucu merakla beklenen günün önemli mücadeleleri ise hiç şüphesiz Gazi Koşusu adaylarının sahneye çıkacağı Orhan Meker ve Ergin Talay Koşuları olacak. 3 yaşlı İngiliz taylarının bin 400 metre çim pistte ter dökeceği, Handikaper Orhan Meker adına düzenlenen koşu saat 16.00'da, merhum Asli Üyemiz Ergin Talay adına düzenlenen koşu ise saat 17.00'de başlayacak.
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar - Yaz yarış sezonunda, bölünen koşular hariç olmak üzere 770 koşu gerçekleşecek. Bu koşuların 466'sı çim, 304'ü sentetik pistte gerçekleşecek. 440'ında safkan İngiliz atları, 330'unda ise safkan Arap atları birincilik için sahaya çıkacak.
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