Veliefendi Hipodromu’nda yarış sezonu başlıyor! 99. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

Veliefendi'deki yarış sezonunda 93 gün yarış olacak (DHA)

Sonucu merakla beklenen günün önemli mücadeleleri ise hiç şüphesiz Gazi Koşusu adaylarının sahneye çıkacağı Orhan Meker ve Ergin Talay Koşuları olacak. 3 yaşlı İngiliz taylarının bin 400 metre çim pistte ter dökeceği, Handikaper Orhan Meker adına düzenlenen koşu saat 16.00'da, merhum Asli Üyemiz Ergin Talay adına düzenlenen koşu ise saat 17.00'de başlayacak.