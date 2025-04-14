Milli halterci Cansel Özkan’dan Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya!

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda kadınlar 55 kilo kategorisindeki mücadele sona erdi.

Koparmada 91 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde eden Cansel, silkmede 109 kiloyla 4'üncü, toplamda 200 kiloyla 5'inci sırayı aldı.

Aynı sıkletteki bir diğer milli halterci Burcu Alıcı ise yarışmayı koparmada 84, silkmede 100, toplamda da 184 kiloluk derecelerle tamamladı.