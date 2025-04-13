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Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti! Yeşil beyazlılar TFF 2.Lig'e yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.04.2025 17:01 Güncelleme: 13.04.2025 17:02
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Bursaspor şampiyonluğunu ilan etti! Yeşil beyazlılar TFF 2.Lig’e yükseldi

Türk futbolunun önemli kulüplerinden Bursaspor, 3. Lig’de şampiyonluk mücadelesine çıktı. 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Türk futbolunun önemli kulüplerinden Bursaspor, 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesine çıktı. 1-0 geriye düşen yeşil-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

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