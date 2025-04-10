Futsal A Milli Takımı Polonya'ya konuk oluyor
Futsal A Milli Takımımız, 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası grup elemeleri kapsamında Polonya'ya konuk oluyor. Mielec'teki Municipal Sport Hall'da oynanacak maç, bugün TSİ 18.30'da başlayacak.
FUTSAL A Milli Takımı, bugün 2026 Avrupa Futsal Şampiyonası grup elemeleri beşinci maçında Polonya'ya konuk olacak. Mielec şehrinde bulunan Municipal Sport Hall'da oynanacak müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak.
Milli takım, Polonya maçının ardından Kocaeli'ye gidecek ve grubun son maçında 15 Nisan Salı günü saat 14.00'te Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Moldova ile karşılaşacak.
Futsal A Milli Takımı Polonya ve Moldova maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Alpay Yüzgeç (Heracles Futsal), Yusuf Efe Sözübek (Kingersheim Futsal)
Savunma: Abdurrahman Zencirkıran (Zvg Cagemax Futsal), Burak Uğurlu (Osmanlı 41), Muhammed Yusuf Aygün (Osmanlı 41), Ensar Buğra Tivsiz (Onvo Antalyaspor)
Kanat: Kamil Can Akparlak (Bingöl Gençlik SK), Emin Arda Doğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Cebrail Koç (Rams Başakşehir FK), Umur Ağır (RWDM Futsal), Gök Deniz Kahveci (Groenester), Erdem Kuş (RWDM Futsal), Faruk Yanık (1967 KarapınarSpor Kulübü)
Forvet: Kahan Özcan (Vns United Futsal), Adem Küçükkartal (Albertslund IF Futsal), Ramazan Bildirici (Osmanlı 41),
Teknik Direktör: Murat Kaya