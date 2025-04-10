Galatasaray’dan çifte transfer bombası: Yeni sezona yeni yıldızlar

İlkay Gündoğan | Fotoğraf: AA

ASLAN'A ÇİFTE BOMBA!

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Manchester City ile sözleşmesinin sonuna gelen İlkay Gündoğan ve Milan'da kiralık oynayan Joao Felix'in yeni adresi büyük ihtimalle Galatasaray olacak.

34 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu İlkay'ın, Guardiola'nın "Teknik ekibime katıl" teklifine sıcak bakmadığı, Cimbom'a gelerek yeni başarılar kazanmak istediği belirtildi.