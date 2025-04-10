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Galatasaray'dan çifte transfer bombası: Yeni sezona yeni yıldızlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 11:11
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Galatasaray’dan çifte transfer bombası: Yeni sezona yeni yıldızlar

Lider Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınındaki habere göre, sarı-kırmızılı ekip iki dünya yıldızını kadrosuna dahil etmenin peşine düştü.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında zirveyi bırakmayan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarına yoğunluk verdi.

İlkay Gündoğan | Fotoğraf: AAİlkay Gündoğan | Fotoğraf: AA

ASLAN'A ÇİFTE BOMBA!

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Manchester City ile sözleşmesinin sonuna gelen İlkay Gündoğan ve Milan'da kiralık oynayan Joao Felix'in yeni adresi büyük ihtimalle Galatasaray olacak.

34 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu İlkay'ın, Guardiola'nın "Teknik ekibime katıl" teklifine sıcak bakmadığı, Cimbom'a gelerek yeni başarılar kazanmak istediği belirtildi.

Fotoğraf: EPAFotoğraf: EPA

İngilizler, bonservisi Chelsea'de olan Joao Felix'in de G.Saray'a yakın olduğunu kaydetti.

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Galatasaray’dan çifte transfer bombası: Yeni sezona yeni yıldızlar Galatasaray’dan çifte transfer bombası: Yeni sezona yeni yıldızlar Galatasaray’dan çifte transfer bombası: Yeni sezona yeni yıldızlar

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