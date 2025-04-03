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Uşak Spor yenilgiyi unuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 03.04.2025 13:11
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Uşak Spor yenilgiyi unuttu

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla Play-Off hattına dönen Uşak Spor 9 maçtır yenilmedi.

Kırmızı-siyahlı ekip dün erteleme maçında İnegöl Kafkas Spor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak 41 puana ulaştı. Uşak Spor, grupta son 4 maç öncesi beşinci sırada yer alıp Play-Off'u garantilemeye yaklaştı. Uşak Spor futbolcusu Yusuf Turhan ise İnegöl deplasmanı öncesi babası Ersin Turhan'ın vefat haberiyle sarsıldı. Kırmızı-siyahlılar maç günü babasını toprağa veren futbolcu için başsağlığı mesajı yayınladı.

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