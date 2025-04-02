Beşiktaş-Galatasaray maçının VAR diyalogları ortaya çıktı! Derbide kırmızı kartın perde arkası

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin yanı sıra, Bodrum FK - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Göztepe maçlarındaki kritik VAR incelemeleri de federasyonun Youtube hesabı üzerinden ses ve görüntülü olarak futbolseverlerle paylaşıldı.

Beşiktaş - Galatasaray: Kırmızı Kart ve Tartışmalı Fauller

33. dakika - Frankowski'nin Kırmızı Kartı:

Beşiktaşlı Muçi, savunma arkasına sarkan Emirhan'ın pasıyla topla buluştuğu anda Galatasaraylı Frankowski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, pozisyon sonrası önce Frankowski'ye sarı kart gösterip Beşiktaş lehine serbest vuruş kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen "potansiyel bariz gol şansı" inceleme önerisini değerlendiren Kol, monitöre giderek pozisyonu tekrar izledi.

VAR hakemi inceleme sırasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Faul açık, ikinci defans oyuncusu uzakta. Hücum oyuncusu direkt gole doğru koşabilir. Top kontrol altında."

Bunun üzerine Yasin Kol, kararını değiştirerek sarı kartı iptal etti ve Frankowski'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

90+4. Dakika - Semih Kılıçsoy'un Kırmızı Kartı:

Beşiktaş savunmasında Davinson Sanchez, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol faul kararı verdi. VAR'dan gelen "Şiddet içeren hareket nedeniyle potansiyel kırmızı kart" uyarısı üzerine monitöre giden Kol, pozisyonu tekrar izledi.

VAR hakemi şu açıklamayı yaptı:

"Temas noktası baldırına taban. Topla oynama şansı olmadığını görebilirsin."

Görüntüleri izleyen Kol, sahaya dönerek Semih Kılıçsoy'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Bodrum FK - Fenerbahçe mücadelesinin 27. dakikasında ev sahibi atağı sonrası hakem Atilla Karaoğlan, 'potansiyel penaltı için inceleme' önerisi aldı. Kale önüne yapılan ortada Talisca'nın elle oynadığını belirleyen Karaoğlan, sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.



Trabzonspor - Göztepe karşılaşmasının 28. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında Visca ile Ogün Bayrak arasındaki ikili mücadele sonrası hakem Ali Şansalan, bordo-mavililer lehine faul çaldı. VAR'dan uyarı alarak kenara gelen ve pozisyonu izleyen Şansalan, Visca'nın Ogün'e faul yaptığı gerekçesiyle sahaya dönerek konuk ekip lehine penaltı verdi.