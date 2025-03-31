PSG Ligue 1'de şampiyonluğa bir adım uzakta!
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinden Bundesliga, Ligue 1, LaLiga ve Serie A maçlara hafta sonu devam edilirken, Premier Lig'e ise Federasyon Kupası müsabakaları nedeniyle ara verildi.
İspanya'da Barcelona, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İtalya'da Inter ve Almanya'da Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Ara verilen İngiltere'de de Liverpool zirvede yer aldı.
PSG ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Ligue 1'de deplasmanda Saint-Etienne'i 6-1 mağlup eden lider PSG, şampiyonluğa bir adım uzaklıkta.
Karşılaşmada PSG'nin gollerini Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Ibrahim Mbaye ve penaltıdan Gonçalo Ramos attı.
Zirve takipçilerinden Monaco sahasında Nice'i 2-1 yenerken, Olimpik Marsilya ise deplasmanda Reims'e 3-1 mağlup oldu.
Ligue 1'de üst üste 8. maçını kazanan namağlup PSG, 27 hafta maçlarının ardından 71 puanla zirvede yer alırken, en yakıp takipçilerinden Monaco 50, Olimpik Marsilya ise 49 puana sahip.
PSG, ligin 28. haftasında sahasında Angers ile yapacağı maçtan puan alması ya da Monaco'nun Brest deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
ÜSTÜ ÜSTE 9. MAÇINI KAZANAN BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
LaLiga'da lider Barcelona, sahasında ağırladığı Girona'yı 4-1 mağlup etti.
Ligde üst üste 9. maçını kazanan Katalan ekibinin maçtaki gollerini Robert Lewandowski (2), Ferran Torres ile Ladislav Krejci kendi kalesine attı.
Son şampiyon Real Madrid, Leganes'i Santiago Bernabeu'da 3-2 yendi. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve 62. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktığı maçta Real Madrid'in gollerini biri penaltıdan Kylian Mbappe (2) ve Jude Bellingham kaydetti.
Atletico Madrid ise deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak üst üste 3. maçında da galibiyete ulaşamadı.
LaLiga'da 29. hafta maçlarının ardından lider Barcelona'nın 66 puanı bulunurken, Real Madrid 63 puanla ikinci, Atletico Madrid 57 puanla üçüncü, Athletic Bilbao da 53 puanla dördüncü sırada yer aldı.
INTER, SERİE A'NIN ZİRVESİNDE
Serie A'da Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk ettiği Udinese'yi 2-1 yendi.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 64 dakika görev aldığı karşılaşmada Inter'in gollerini Marko Arnautovic ve Davide Frattesi atarken, Udinese'nin golünü Oumar Solet kaydetti.
Ligde zirvenin en yakın takipçisi Napoli, konuk ettiği Milan'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Matteo Politano ve Romelu Lukaku, konuk ekibin golünü ise Luka Jovic attı.
Serie A'da 30. hafta maçları sonucunda Inter 67 puanla zirvedeki yerini korurken, Napoli 64 puanla ikinci, Atalanta ise 58 puanla üçüncü sırada yer aldı.
BAYERN MÜNİH LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bundesliga'da lider Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı St. Pauli'yi 3-2 yendi.
Ligde iki maç aradan sonra kazanan Bayern Münih'in gollerini Harry Kane ve Leroy Sane (2) attı.
Zirve yarışındaki Bayer Leverkusen konuk ettiği Bochum'u 3-1 ile geçerken, Eintracht Frankfurt ise sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
Ligde 27. hafta maçlarının ardından 65 puanla liderliğini sürdüren Bayern Münih'i, 59 puanlı Bayer Leverkusen takip ederken, üçüncü Eintracht Frankfurt ise 48 puan sahip.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FB-GS Derbisi ne zaman? ZTK Fenerbahçe Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?
- Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?
- 1 Nisan Şaka Günü: Gelenek nasıl başladı? 1 Nisan nedir, bu yıl hangi güne denk geliyor?
- Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi
- SGK'dan 5 yıl -1800 gün erken emeklilik çizelgesi! 1999 sonrası ve 2005-2008 sigorta girişi olana...
- Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?
- Meteoroloji tatil bölgeleri dahil tek tek uyardı: Sağanak, çöl tozu ve fırtına kuvvetli geliyor! 31 Mart hava durumu
- Yerli otomobil desteği nedir, kimler faydalanabilir? İlk arabam yerli otomobil destek programı başvuruları başladı mı?
- X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ? X erişim sorunu son dakika: Neden giriş yapamıyorum? Akış yenilenmeme sorunu
- A101 aktüel nisan ayı aktüel kataloğu yayınlandı: Çok amaçlı aktivite koltuğu, overlok makinesi, elektrikli süpürge satışta...
- 1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Bakan Göktaş'tan müjde: Doğum yapan anneler başvurabilecek
- Avrasya Tüneli bugün ücretsiz mi? 2025 Avrasya Tüneli geçiş ücret tarifesi