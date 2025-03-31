PSG Ligue 1’de şampiyonluğa bir adım uzakta!

Barcelona - Girona maçından görüntü (AA)

ÜSTÜ ÜSTE 9. MAÇINI KAZANAN BARCELONA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

LaLiga'da lider Barcelona, sahasında ağırladığı Girona'yı 4-1 mağlup etti.

Ligde üst üste 9. maçını kazanan Katalan ekibinin maçtaki gollerini Robert Lewandowski (2), Ferran Torres ile Ladislav Krejci kendi kalesine attı.

Son şampiyon Real Madrid, Leganes'i Santiago Bernabeu'da 3-2 yendi. Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı ve 62. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktığı maçta Real Madrid'in gollerini biri penaltıdan Kylian Mbappe (2) ve Jude Bellingham kaydetti.

Atletico Madrid ise deplasmanda Espanyol ile 1-1 berabere kalarak üst üste 3. maçında da galibiyete ulaşamadı.

LaLiga'da 29. hafta maçlarının ardından lider Barcelona'nın 66 puanı bulunurken, Real Madrid 63 puanla ikinci, Atletico Madrid 57 puanla üçüncü, Athletic Bilbao da 53 puanla dördüncü sırada yer aldı.