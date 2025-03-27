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Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta yarın başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.03.2025 09:37
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Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta yarın oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor mücadelesi ile başlayacak. Haftanın öne çıkan karşılaşması ise Türk Telekom ile Anadolu Efes arasında oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası, yarın oynanacak Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor mücadelesiyle başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:
19.00 Beşiktaş Fibabanka-Semt77 Yalovaspor (BJK Fibabanka)

29 Mart Cumartesi:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Karşıyaka-Bursaspor Yörsan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 TOFAŞ-Manisa Basket Divissa (TOFAŞ)

30 Mart Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Mersinspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Galatasaray-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

31 Mart Pazartesi:
18.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

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Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın başlıyor Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın başlıyor Basketbol Süper Ligi’nde 23. hafta yarın başlıyor
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