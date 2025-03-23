CANLI | Macaristan - Türkiye
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş mücadelesinde Macaristan deplasmanına çıkıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oluyor.
11'LER
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, Dardai, Gazdag, Dardai, Varga.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
AVANTAJ MİLLİ TAKIMDA
İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.
Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek.
Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.
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