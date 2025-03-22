UEFA’dan Murat Ilgaz’a görev

UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasında 23 Mart 2025 Pazar günü Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz da mücadelede hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.