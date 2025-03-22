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UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 22.03.2025 15:39
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UEFA’dan Murat Ilgaz’a görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA Uluslar Ligi Play-Off rövanş müsabakasında 23 Mart 2025 Pazar günü Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz da mücadelede hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
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