En iyi 10 genç futbolcu listesinde 2 Türk!
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı gençler listesinde ilk 10'a 2 Türk futbolcu girdi. Milli Takım'da da forma giyen Can Uzun ve Kenan Yıldız'ın yer aldığı listenin zirvesine ise Lamine Yamal oturdu.
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezinin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.
Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.
Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.
Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezinin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.
Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.
Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.
Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.
Tam liste şu şekilde:
|SIRALAMA
|FUTBOLCU
|KULÜP
|PUAN
|1
|Lamine Yamal
|Barcelona
|90.8
|2
|Conrad Harder
|Sporting Lizbon
|88.4
|3
|Desire Doue
|Paris Saint-Germain
|88.2
|4
|Pau Cubarsi
|Barcelona
|86.3
|5
|Kenan Yıldız
|Juventus
|85.7
|6
|Dean Huijsen
|Bournemouth
|84.3
|7
|Martim Fernandes
|Porto
|83.5
|8
|Estevao Willian
|Palmeiras
|83.2
|9
|Can Uzun
|Eintracht Frankfurt
|82.3
|10
|Geovany Quenda
|Sporting Lizbon
|82.2
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