Türkiye avantajı kaptı! A Millilerimiz Macaristan’ı mağlup etti

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25. dakikada Uğurcan Çakır'ın savunmadan uzaklaştırmak istediği top kısa kalınca pozisyon Macaristan atağına dönüştü. Ceza sahası içi sağ tarafında meşin yuvarlağın sahibi olan Bolla'nın arka direğe ortasında Varga, kafayla topu altıpasın gerisindeki Schafer'in önüne indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak çizgi üzerinde Samet Akaydin'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-1

69. dakikada Mert Müldür'ün pasıyla sol kanatta hareketlenen Oğuz Aydın, son çizgiye inerek ceza sahasına ortasını gönderdi. Kale önünde Deniz Gül'ün kafa vuramadığı topu arka direkteki Kerem Aktürkoğlu, sağ omuzuyla dokunarak filelere gönderdi. 2-1

73. dakikada sağ kanattan Mert Müldür'ün ceza alanına ortasında ön direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, göğsüyle topu arkasındaki İrfan Can'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1