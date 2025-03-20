Türkiye avantajı kaptı! A Millilerimiz Macaristan'ı mağlup etti
A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan’ı ağırladı. RAMS Park'taki mücadele A Milli takımımız Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Rövanş ise 23 Mart’ta Budapeşte’de oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile sahasında karşı karşıya geldi. A Millilerimiz ağırladığı Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
İlk yarı
9. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmadan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta meşin yuvarlağın sahibi olan Oğuz Aydın, pasını bekletmeden sol yanındaki Orkun Kökcü'ye aktardı. Orkun'un ceza yayı içerisinden yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti. 1-0
13. dakikada gelişen Macaristan atağında sol kanattan Szoboszlai'nin içeriye çevirdiği topa Nagy'nin sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.
25. dakikada Uğurcan Çakır'ın savunmadan uzaklaştırmak istediği top kısa kalınca pozisyon Macaristan atağına dönüştü. Ceza sahası içi sağ tarafında meşin yuvarlağın sahibi olan Bolla'nın arka direğe ortasında Varga, kafayla topu altıpasın gerisindeki Schafer'in önüne indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak çizgi üzerinde Samet Akaydin'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-1
69. dakikada Mert Müldür'ün pasıyla sol kanatta hareketlenen Oğuz Aydın, son çizgiye inerek ceza sahasına ortasını gönderdi. Kale önünde Deniz Gül'ün kafa vuramadığı topu arka direkteki Kerem Aktürkoğlu, sağ omuzuyla dokunarak filelere gönderdi. 2-1
73. dakikada sağ kanattan Mert Müldür'ün ceza alanına ortasında ön direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, göğsüyle topu arkasındaki İrfan Can'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
BÜYÜK SEVİNÇ
Son düdüğün çalmasının ardından futbolcular büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, bütün tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.
Daha sonra kale arkasında kol kola giren futbolcular ve teknik ekip hep birlikte taraftarlara 3'lü çektirdi.
İLK İLK 11
Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Kaan Ayhan.
Macaristan: Dibusz, Balogh, Dardai, Orban, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, Csoboth, Szoboszlai, Varga.
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