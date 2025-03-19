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Türkiye ile Macaristan arasında 16. randevu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.03.2025 11:13
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Türkiye ile Macaristan arasında 16. randevu!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, oynadığı 15 maçta 4 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı.

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.

SON MAÇ 1 SENE ÖNCE

İki ülke milli takımları arasındaki son karşılaşma geçen yıl oynandı. 22 Mart'ta Macaristan'da oynan özel maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı Macaristan, 48. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip tamamladı.

RESMİ MAÇLARDA GALİBİYET SAYISI EŞİT

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

MACARLARDAN FARKLI GALİBİYET

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.

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Türkiye ile Macaristan arasında 16. randevu! Türkiye ile Macaristan arasında 16. randevu! Türkiye ile Macaristan arasında 16. randevu!

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