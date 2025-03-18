18 Mart 2025, Salı
Haberler Spor Haberleri Türkiye - Macaristan maçına Slovak hakem

Türkiye - Macaristan maçına Slovak hakem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.03.2025 15:32
ABONE OL
Türkiye - Macaristan maçına Slovak hakem

Türkiye A Milli Takımı'nın 20 Mart Perşembe akşamı Macaristan ile oynayacağı maça Slovak hakem Ivan Kruzliak atandı. Maçın VAR hakemi ise Michal Ocenas oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcıları Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Peter Kralovic yapacak.

Mücadelede Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye - Macaristan maçına Slovak hakem Türkiye - Macaristan maçına Slovak hakem Türkiye - Macaristan maçına Slovak hakem
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör