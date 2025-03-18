Türkiye - Macaristan maçına Slovak hakem

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcıları Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Peter Kralovic yapacak.



Mücadelede Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.