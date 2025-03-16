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İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Newcastle United!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.03.2025 23:37
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İngiltere Lig Kupası’nda şampiyon Newcastle United!

Newcastle United, Wembley Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool'u 2-1 mağlup ederek tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.

Karşılaşmada Newcastle, ilk golünü 45. dakikada Dan Burn'ün ayağından buldu. İkinci yarıya da tempolu başlayan siyah-beyazlı ekip, 52. dakikada Alexander Isak'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

Liverpool'un tek golü ise 94. dakikada Federico Chiesa'nın ayağından geldi.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

Newcastle, kupayı kazanarak 1955'teki İngiltere Federasyon Kupası başarısından sonra kazandığı en önemli başarı elde etti.

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İngiltere Lig Kupası’nda şampiyon Newcastle United! İngiltere Lig Kupası’nda şampiyon Newcastle United! İngiltere Lig Kupası’nda şampiyon Newcastle United!
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