İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Newcastle United!
Newcastle United, Wembley Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool'u 2-1 mağlup ederek tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası'nı kazandı.
Karşılaşmada Newcastle, ilk golünü 45. dakikada Dan Burn'ün ayağından buldu. İkinci yarıya da tempolu başlayan siyah-beyazlı ekip, 52. dakikada Alexander Isak'ın golüyle skoru 2-0'a taşıdı.
Liverpool'un tek golü ise 94. dakikada Federico Chiesa'nın ayağından geldi.
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