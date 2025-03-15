24Erzincanspor, Isparta 32 Spor maçına hazır

Maç öncesi son antrenmanlarını tamamlayan Erzincan temsilcisinde, teknik direktör Gökhan Ünal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından taraftarın istifa beklentisini anlayışla karşıladığını belirten Ünal, "Burada ne ben, ne futbolcular, ne de yeni yönetim tek başına sorumlu. Sorumluluğun kimde olduğunu herkes iyi biliyor" ifadelerini kullandı.Öte yandan, kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin ve Şamil Başaran'ın performans nedeniyle kadro dışı kaldığını açıklayan Ünal, ilerleyen haftalarda tekrar forma şansı bulabileceklerinin sinyalini verdi. Takımda genç oyuncu Ali Sefer'e de şans tanıyacağını belirten Ünal, onun iyi bir oyuncu olduğunu ve kazanmak istediklerini söyledi.24Erzincanspor, Isparta 32 Spor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.