Konyaspor Beşiktaş maçı! Kara kartal telafi peşinde

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, Konyaspor engelini kayıpsız aşmak istiyor. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Aleksic



Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmada ilk düdük saat 20.30'da çalacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi (DHA)

BEŞİKTAŞ 44 PUANLA 4. SIRADA

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 44 puanla 4. sırada girdi.



Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.



Bu sezon inişli çıkışlı performans sergileyen Konyaspor ise Süper Lig'de geride kalan bölümde yaptığı 26 müsabakada 7'şer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya temsilcisi, 12 maçta kaybederken topladığı 28 puanla 14. basamakta yer alıyor.

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, bugün kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek

DERBİ ÖNCESİ 4 FUTBOLCU SINIRDA

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro Immobile, bugün kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.