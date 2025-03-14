Formula 1'de sezon Avustralya'da başlayacak
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışına Avustralya ev sahipliği yapacak. Avustralya'da başlayacak şampiyona 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Melbourne'deki 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde 58 tur üzerinden düzenlenecek yarışta sıralama turları yarın TSİ 08.00 yapılacak. Yarış ise 16 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.
2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 5 kıtada 21 ülkede 24 yarış düzenlenecek.
Avustralya'da başlayacak şampiyona 7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.