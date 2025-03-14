Altay, Adana'da zorlu sınav verecek
2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay, pazar günü 5'inci sıradaki Adana 01 FK ile deplasmanda oynayacağı maçta zoru başarmaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, maçlarını Tarsus İlçe Stadı'nda oynayan rakibine iç sahadaki 3'üncü yenilgisini tattırmaya çalışacak.
Adana ekibi evinde oynadığı 12 müsabakada 9 galibiyet, 1 beraberlik alırken, sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. İzmir temsilcisi ise 13 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Öte yandan Altay'da sakatlığı bulunan Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı Özgür forma giyemeyecek. Cezası sona eren Kuban ise takımdaki yerini alabilecek.