14 Mart 2025, Cuma
Haberler Spor Haberleri Altay, Adana'da zorlu sınav verecek

Altay, Adana'da zorlu sınav verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.03.2025 12:57
ABONE OL
Altay, Adana’da zorlu sınav verecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Altay, pazar günü 5'inci sıradaki Adana 01 FK ile deplasmanda oynayacağı maçta zoru başarmaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, maçlarını Tarsus İlçe Stadı'nda oynayan rakibine iç sahadaki 3'üncü yenilgisini tattırmaya çalışacak.

Adana ekibi evinde oynadığı 12 müsabakada 9 galibiyet, 1 beraberlik alırken, sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. İzmir temsilcisi ise 13 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Öte yandan Altay'da sakatlığı bulunan Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı Özgür forma giyemeyecek. Cezası sona eren Kuban ise takımdaki yerini alabilecek.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör