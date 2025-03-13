İptal edilen penaltı geceye damga vurdu! Diego Simeone çıldırdı...

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GECEYE DAMGA VURAN PENALTI KARARI

Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Real Madrid, çeyrek finale yükselen takım oldu. Ancak bir an var ki geceye damga vurdu.

Seri penaltı atışları sırasında Atletico'nun yıldızı Julian Alvarez, skoru 2-2'ye getiren golü attı ancak VAR devreye girerek penaltıyı iptal etti. Hakemler, Alvarez'in topa iki kez dokunduğunu belirleyerek golü geçersiz saydı.