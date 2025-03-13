İptal edilen penaltı geceye damga vurdu! Diego Simeone çıldırdı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Madrid derbisinde Real Madrid penaltılar sonucunda çeyrek finale adını yazdırdı. Karşılaşmaya Julian Alvarez'in penaltısı damga vurdu. Bu karar, Atletico Madrid cephesinde büyük tepkiye neden olurken, Diego Simeone ve oyuncular hakemlere yoğun itirazlarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynanan 4 karşılaşmanın ardından sona erdi. Gecenin dikkat çeken mücadelesinde iki İspanyol devi Atletico Madrid ile Real Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya geldi.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı karşılaşma hızlı başladı ve ev sahibi henüz 1'inci dakikada Conor Gallagher'ın ayağından bulduğu golle tabelayı 1-0 yaparak ilk yarıyı önde kapattı.
İkinci yarıda Real Madrid'de Vinicius, 70'inci dakikada penaltıdan yararlanamadı. Karşılaşmanın normal süresi 1-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle sona ererken, toplam skorda 2-2'lik eşitlikle mücadele uzatmaya gitti. Büyük çekişmeye sahne olan uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara uzadı.
GECEYE DAMGA VURAN PENALTI KARARI
Penaltılarda rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Real Madrid, çeyrek finale yükselen takım oldu. Ancak bir an var ki geceye damga vurdu.
Seri penaltı atışları sırasında Atletico'nun yıldızı Julian Alvarez, skoru 2-2'ye getiren golü attı ancak VAR devreye girerek penaltıyı iptal etti. Hakemler, Alvarez'in topa iki kez dokunduğunu belirleyerek golü geçersiz saydı.
SIMEONE ÇILDIRDI
Bu karar, Atletico Madrid cephesinde büyük tepkiye neden olurken, Diego Simeone ve oyuncular hakemlere yoğun itirazlarda bulundu.
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ise penaltı pozisyonuyla ilgili, "Julian'ın penaltısında topa iki kez dokunduğunu gören varsa elini kaldırsın. Kimse yok değil mi? VAR'ın penaltıları incelediğini daha önce görmedim. Oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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