Milli boksör Havva Kethüda yeniden şampiyon oldu
Karadağ'da düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kethüda turnuvada +81 kilogram kategorisinde aldığı sonuçla bir kez daha Dünya ve Avrupa Şampiyonu olurken 'En iyi kadın boksör' ödülüne layık görüldü.
Karadağ'ın Budva kentinde 1-10 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Kethüda, Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk'i mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Trabzonspor formasıyla +81 kilogram kategorisinde yarışan Kethüda, yarışta elde ettiği sonuçla kariyerine yeniden Dünya Şampiyonası'nı ekledi.
EN İYİ KADIN BOKSÖR UNVANI ALDI
Havva Kethüda, daha önceki yarışmalarda Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu elde etmesi nedeniyle son turnuvada yeniden Dünya Şampiyonu oldu. Kethüda'ya elde ettiği başarılar nedeniyle turnuva sonunda "En iyi kadın boksör" unvanı verildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Çantanızı taşıma şekliniz karakterinizi ortaya çıkarıyor
- Mışıl mışıl uykunun sırrı ortaya çıktı! Bu 3 bitkiden birini odanıza koymanız yeterli
- Alanyaspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta? GS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Mevduat faiz oranları güncellendi! 135.000 TL'nin getirisi ne kadar oldu?
- Traş mı, Tıraş mı? TDK Tıraş kelimesi nasıl yazılır?
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 9, 10, 11, 12 ve 13 Mart evde bakım maaşı yatan iller
- YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?
- Halkbank 2025 emekli promosyon ücreti | Halk Bankası promosyon başvurusu nasıl yapılır?
- Mart ayı dolunayı ne zaman? 2025 Kanlı ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 | 182 puanla farkını ortaya koydu! Türkiye kaçıncı sırada?
- YDS/1 sınav süresi 2025 | YDS saat kaçta başlayıp, bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
- Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler