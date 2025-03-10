10 Mart 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri Milli boksör Havva Kethüda yeniden şampiyon oldu

Milli boksör Havva Kethüda yeniden şampiyon oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 00:44
ABONE OL
Milli boksör Havva Kethüda yeniden şampiyon oldu

Karadağ'da düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kethüda turnuvada +81 kilogram kategorisinde aldığı sonuçla bir kez daha Dünya ve Avrupa Şampiyonu olurken 'En iyi kadın boksör' ödülüne layık görüldü.

Karadağ'ın Budva kentinde 1-10 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası'nda milli sporcu Havva Kethüda, Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk'i mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Trabzonspor formasıyla +81 kilogram kategorisinde yarışan Kethüda, yarışta elde ettiği sonuçla kariyerine yeniden Dünya Şampiyonası'nı ekledi.

Milli boksör Havva Kethüda, ʺEn iyi kadın boksörʺ unvanına sahip oldu. (AA) Milli boksör Havva Kethüda, ʺEn iyi kadın boksörʺ unvanına sahip oldu. (AA)

EN İYİ KADIN BOKSÖR UNVANI ALDI

Havva Kethüda, daha önceki yarışmalarda Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu elde etmesi nedeniyle son turnuvada yeniden Dünya Şampiyonu oldu. Kethüda'ya elde ettiği başarılar nedeniyle turnuva sonunda "En iyi kadın boksör" unvanı verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli boksör Havva Kethüda yeniden şampiyon oldu Milli boksör Havva Kethüda yeniden şampiyon oldu Milli boksör Havva Kethüda yeniden şampiyon oldu


Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör