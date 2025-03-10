Milli boksör Havva Kethüda yeniden şampiyon oldu

Milli boksör Havva Kethüda, ʺEn iyi kadın boksörʺ unvanına sahip oldu. (AA)

EN İYİ KADIN BOKSÖR UNVANI ALDI

Havva Kethüda, daha önceki yarışmalarda Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu elde etmesi nedeniyle son turnuvada yeniden Dünya Şampiyonu oldu. Kethüda'ya elde ettiği başarılar nedeniyle turnuva sonunda "En iyi kadın boksör" unvanı verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



