Manisa FK Taşkın’la çıkış peşinde

İstanbul Esenler Erokspor Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Yılmaz yönetecek. Son maçta önemli rakiplerinden Iğdır FK'ya hafta içinde evinde tek golle yenilen Manisa FK ligde kurtuluş hattının 2 puan gerisinde 33 puanla 18'inci sırada yer alıyor. Erokspor da 37 puanla 15'inci basamakta alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Manisa ekibinde üçüncü kez teknik direktör olarak görev alan Taner Taşkın, son olarak 2019'da 2'nci Lig'de siyah-beyazlı takımı çalıştırmıştı.