Rekabet Kurulu’ndan Maçkolik’e 13 milyon TL’lik ihlal cezası

Rekabet Kurulu, çevrimiçi spor içeriği alanında faaliyet gösteren Maçkolik hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda önemli bir karar aldı. Şirketin reklam ve yönlendirme hizmetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek, toplamda 13 milyon TL'yi aşan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İKİ AYRI İHLALE İKİ BÜYÜK CEZA

Rekabet Kurulu'nun yaptığı inceleme sonucunda Maçkolik'in reklam satış ve pazarlama sözleşmeleriyle müşteri sınırlaması getirdiği ve bu nedenle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği tespit edildi. Bu ihlal nedeniyle Maçkolik'e 7.422.998,17 TL idari para cezası verildi.

(Mackolik.com)

Bunun yanı sıra şirketin, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında faaliyet gösteren firmalara ayrımcılık yaptığı ve hâkim durumunu kötüye kullandığı belirlenerek 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği sonucuna varıldı. Bu ikinci ihlal nedeniyle ise 5.567.248,63 TL ceza kesildi. Böylece Maçkolik'e toplamda 12.990.246,80 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

REKABET KURULU'NDAN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Rekabet Kurulu, Maçkolik'e yalnızca para cezası vermekle kalmayarak, pazarda rekabetin sağlanması adına bazı yükümlülükler de getirdi. Buna göre:

Reklam alanlarında şeffaf bir politika izlenmesi ve çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren firmalara karşı ayrım yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Reklam gösterimlerinin rotasyonlu bir şekilde yapılması ve hiçbir firmanın rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirilmemesi gerektiği belirtildi.

Spor bahislerine yönelik yönlendirme alanlarında da benzer bir şeffaflık politikası uygulanması ve bahis oranlarının gösteriminde firmalar arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiği ifade edildi.