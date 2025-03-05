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LeBron James NBA tarihine geçti! 50 bin sayı...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 10:53
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LeBron James NBA tarihine geçti! 50 bin sayı...

Lakers’ın yıldız basketbolcu LeBron James, NBA tarihinde 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon oynanan 9 müsabakayla devam etti.

Gecenin kapanış maçında Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 136-115 mağlup ederek, üst üste 7. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı'nda 2. basamağa kadar yükseldi.

Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Pelicans karşısında 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans ile galibiyette büyük rol oynadı.

LeBron James | Fotoğraf: ReutersLeBron James | Fotoğraf: Reuters

LEBRON JAMES TARİH YAZDI!

LeBron James, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti. Luka Doncic de 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.

Pelicans'ta da Zion Williamson'ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.

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LeBron James NBA tarihine geçti! 50 bin sayı... LeBron James NBA tarihine geçti! 50 bin sayı... LeBron James NBA tarihine geçti! 50 bin sayı...

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