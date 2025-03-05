LeBron James NBA tarihine geçti! 50 bin sayı...

LeBron James | Fotoğraf: Reuters

LEBRON JAMES TARİH YAZDI!

LeBron James, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti. Luka Doncic de 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.

Pelicans'ta da Zion Williamson'ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.