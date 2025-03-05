05 Mart 2025, Çarşamba
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Benfica sahasında Barcelona'yı konuk edecek! Kerem ile Orkun ilk 11'de mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 14:37 Güncelleme: 05.03.2025 14:37
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Benfica sahasında Barcelona’yı konuk edecek! Kerem ile Orkun ilk 11’de mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica bu akşam İspanyol devi Barcelona ile karşılaşacak. Benfica Teknik Direktörü Lage, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için ilk 11 kararını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Benfica, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Dev mücadele, 5 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin oruç tutan oyuncularına Ramazan boyunca süre verip vermeyeceği merak edilirken bu akşam Barcelona maçı öncesi kararı belli oldu. Lage Müslüman oyuncularının oruç tutmasının performanslarına bir engel oluşturacağını düşünmediğini belirtti.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin, Araujo, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Barreiro, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis, Schjelderup

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

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Benfica sahasında Barcelona’yı konuk edecek! Kerem ile Orkun ilk 11’de mi? Benfica sahasında Barcelona’yı konuk edecek! Kerem ile Orkun ilk 11’de mi? Benfica sahasında Barcelona’yı konuk edecek! Kerem ile Orkun ilk 11’de mi?

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