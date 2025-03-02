Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Galibiyeti hak eden taraf bizdik

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaştığı Boluspor ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "İki takım için de zorluk derecesi yüksek bir müsabakaydı. Tabii ki aldığımız bir puan var.

Bizi memnun etmiyor çünkü yukarıya oynayan bir takımız. Maçın geneline baktığımız zaman Boluspor da iyi mücadele etti. Galibiyeti hak eden taraftan bizdik. Girdiğimiz çok net üç tane gol pozisyonu var: Bunlardan birisi gol olsaydı bizim için daha rahat olabilirdi. Önümüzdeki maçlara girerken skor olarak istediğimiz skor değildi. Yolumuza devam ediyoruz, üç gün sonra oynayacağımız maça hazırlanacağız. Boluspor'u tebrik ederim ligin üstünde bir karşılaşma oldu bana göre. İki takımı da tebrik ediyorum. İnşallah iki takım da sezon sonu istediği yere ulaşır. Maçın hakemi ile alakalı olarak da iyi bir hakem olduğunu söyleyebilirim. Vermesi gereken penaltı kararında ve aralardaki kararlarda bizi Boluspor'a biraz ezdirdi ama genel olarak iyi bir hakem. Futbol iyi bir hakem kazanıyor diyebilirim" diye konuştu.