Boluspor ile Erzurumspor FK berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor ile Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Boluspor, Erzurumspor FK ile Ankara Aktepe Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.
Bu sonuçla Erzurumspor FK 45 puanla dördüncü, Boluspor ise 38 puanla onuncu sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
16. dakikada Erzurumspor FK'da sağdan gelişen atakta Sylla pasını Crociata'ya aktardı. Crociata'nun şutunda top dışarı gitti.
47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan, topu içeriye ortalarken, Eren kafayla vurdu ancak top az farkla auta gitti.
76. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Eren'in kafa vuruşunda top kaleci Çağlar'da kaldı.