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Menemen FK önemli deplasmanda

Giriş: 01.03.2025 11:01
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Menemen FK önemli deplasmanda

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçta; 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alıp Play-Off hattında yeniden avantajlı konuma gelen Menemen Futbol Kulübü yarın şampiyonluk yarışında ikinci basamaktaki 68 Aksarayspor'a konuk olacak.

Dağılgan Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Aksarayspor grupta haftaya lider Serik Belediyespor'un 1 puan gerisinde 52 puanla zirve takipçisi olarak başladı. Uzun süre lider götürdüğü grupta bir dönem düşüş yaşayan Menemen FK ise 44 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.
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