Bucaspor 1928 Dursun’la ilk sınavda

Yeni Buca Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Grupta İstanbul temsilcisi 40 puanla Play-Off hattında altıncı sırada yer alırken, mutlak kazanıp farkı kapatmak isteyen Bucaspor ise 35 puanla rakibini yedinci basamakta takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin 3 puanı Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için silinmişti. Buca'da Engin Dursun hazırlık döneminde takımı çalıştırmasına rağmen sezon başlamadan ayrılmıştı.