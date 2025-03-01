Bucaspor 1928 Dursun'la ilk sınavda
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanıp Play-Off yarışında yeniden umutlanmasına rağmen hafta başında teknik direktör Tuna Üzümcü'nün ayrıldığı Bucaspor 1928, yarın sezon başından sonra ikinci kez dümene geçen Engin Dursun yönetimindeki ilk sınavında bir basamak üzerinde yer alan Beyoğlu Yeniçarşıspor'u ağırlayacak.
Yeni Buca Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Grupta İstanbul temsilcisi 40 puanla Play-Off hattında altıncı sırada yer alırken, mutlak kazanıp farkı kapatmak isteyen Bucaspor ise 35 puanla rakibini yedinci basamakta takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin 3 puanı Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için silinmişti. Buca'da Engin Dursun hazırlık döneminde takımı çalıştırmasına rağmen sezon başlamadan ayrılmıştı.